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Spor

Pınar Karşıyaka'da yasak telaşı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TRANSFER yasağını kaldırmak için eski basketbolcularına olan 656 bin dolar ve 15 bin euro kesinleşmiş borcunu ödemesi veya taksitlendirmesi gereken Pınar Karşıyaka, sorunu yarına kadar çözemezse, 7 yeni transferini FIBA Şampiyo

14 Eylül 2017 14:25

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TRANSFER yasağını kaldırmak için eski basketbolcularına olan 656 bin dolar ve 15 bin euro kesinleşmiş borcunu ödemesi veya taksitlendirmesi gereken Pınar Karşıyaka, sorunu yarına kadar çözemezse, 7 yeni transferini FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü eleme turunda oynatamayacak.
Avrupa\'da gruplara kalmak için 29 Eylül\'de deplasmanda, 2 Ekim\'de ise evinde eleme maçlarına çıkacak Pınar Karşıya\'nın, yarın dolacak tescil sürecinde transfer yasağını kaldıramazsa yeni oyuncularından bu ilk iki karşılaşmada yararlanamayacağı öğrenildi.
FIBA\'yla anlaşıp borcu 3 takside böldüklerini söyleyen Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, \"İlk ödemeyi Yaşar Holding\'in desteğiyle yaptık. Ancak FIBA kalan ödeme için garanti istiyor. Onlarla yazışmaları tamamlayıp onay alınca transferi açarak lisansları çıkaracağız. Holdingten, bu parayı önümüzdeki 3 yılda verecekleri sponsorluktan kesmelerini istedik ama bu sezonun bütçesinden kestiler. Sezon öncesi 6 milyon TL olarak belirlenen sponsorluk bedelinin eski borçlar nedeniyle 3 milyon TL\'ye düşecek olması bizi sıkıntıya sokuyor\" dedi.
PINAR CUP BAŞLIYOR
Pınar Karşıyaka, yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle ilk kez yarın taraftarının huzuruna çıkacak. Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde başarı kovalayacağı yeni sezon öncesi geleneksel Pınar Cup\'a ev sahipliği yapacak. Slovenya kampından dönen Karşıyaka, turnuvadaki ilk maçını yarın Trabzonspor ile oynayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Bu karşılaşmadan önce saat 16.30\'da Demir İnşaat Büyükçekmece ile Polonya ekibi Zielona Gora karşı karşıya gelecek. İlk günün galipleri pazar günü saat 17.00\'de şampiyonluk maçına çıkarken, mağlup takımlar saat 14.30\'da üçüncülük mücadelesi verecek.


 

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