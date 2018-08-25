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Spor

Pınar Karşıyaka'da program değişti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos'ta İzmir'de başlayan Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Selanik kentinde 5-6 Eylül'de PAOK ve Aris'le katılmayı planladığı turnuvaya gitmeme kararı alınca

25 Ağustos 2018 16:33

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos\'ta İzmir\'de başlayan Pınar Karşıyaka, Yunanistan\'ın Selanik kentinde 5-6 Eylül\'de PAOK ve Aris\'le katılmayı planladığı turnuvaya gitmeme kararı alınca gözünü yurt içine çevirdi. 
İlk hazırlık maçında 31 Ağustos\'ta Akhisar Belediyespor\'la Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, 6-7 Eylül\'de ise Türk Telekom ve Galatasaray\'ı yine evinde ağırlamayı planlıyor. 
İzmir temsilcisi, 13 Eylül\'de İzmir\'de Büyükçekmece\'yle karşılaşıp 19-22 Eylül tarihleri arasında Bursa\'da katılacağı Cevat Soydaş Turnuvası\'nda ilk etapta Gaziantep Basketbol ve Sakarya BŞB\'yle oynayacak. Geleneksel Pınar Cup ise 27-29 Eylül\'de düzenlenecek. Yabancılardan Walker, Gailius ve Marei\'nin takıma katıldığı Karşıyaka\'da, Campbell\'in yerine uzun forvet arayışı sürüyor. Çin Ligi\'nde forma giyen Sek Henry ve A Milli Takım\'daki Berk Uğurlu, daha sonra gelecek.

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