Pınar Karşıyaka'da program değişti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos\'ta İzmir\'de başlayan Pınar Karşıyaka, Yunanistan\'ın Selanik kentinde 5-6 Eylül\'de PAOK ve Aris\'le katılmayı planladığı turnuvaya gitmeme kararı alınca gözünü yurt içine çevirdi.

İlk hazırlık maçında 31 Ağustos\'ta Akhisar Belediyespor\'la Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, 6-7 Eylül\'de ise Türk Telekom ve Galatasaray\'ı yine evinde ağırlamayı planlıyor.

İzmir temsilcisi, 13 Eylül\'de İzmir\'de Büyükçekmece\'yle karşılaşıp 19-22 Eylül tarihleri arasında Bursa\'da katılacağı Cevat Soydaş Turnuvası\'nda ilk etapta Gaziantep Basketbol ve Sakarya BŞB\'yle oynayacak. Geleneksel Pınar Cup ise 27-29 Eylül\'de düzenlenecek. Yabancılardan Walker, Gailius ve Marei\'nin takıma katıldığı Karşıyaka\'da, Campbell\'in yerine uzun forvet arayışı sürüyor. Çin Ligi\'nde forma giyen Sek Henry ve A Milli Takım\'daki Berk Uğurlu, daha sonra gelecek.