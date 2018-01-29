T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'da operasyon sinyali

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 89-77 mağlup olarak 16 maçta 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Pınar Karşıyaka'da geçen hafta yapılan kongrede göreve gelen Başkan Turgay Büyükkarcı, operas

29 Ocak 2018 17:16

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Anadolu Efes\'e deplasmanda 89-77 mağlup olarak 16 maçta 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Pınar Karşıyaka\'da geçen hafta yapılan kongrede göreve gelen Başkan Turgay Büyükkarcı, operasyon sinyali verdi. Ligde düşme hattıyla arasında 1 galibiyet fark bulunan, normal sezonun son 14 maçı öncesi Play-Off hattının ise 4 galibiyet gerisinde olan Pınar Karşıyaka\'da Büyükkarcı, \"Önce takım olmasını öğrenmemiz lazım. Sıkıntılar var, takım olmaktan uzağız. Gerekli operasyonları yapacağız. Formamızı giyen her oyuncuya takım kültürünü aşılayacağız\" dedi.
Karşıyaka\'da taraftarlar, sosyal medyada özellikle sezon başında Yeşilgiresun Belediyespor\'dan gelen teknik ve idari kadroya tepki gösteriyor. Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes maçının ardından Avrupa deplasmanı için Sibirya\'nın yolunu tuttu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHABasketbol Süper Ligi Anadolu EfesPınar KarşıyakaBaşkan Turgay BüyükkarcıLigdePlayOffKarşıyaka BüyükkarcıSıkıntılarGerekliFormamızıKarşıyakaYeşilgiresun BelediyesporPınar Karşıyaka Anadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24