Pınar Karşıyaka'da operasyon sinyali

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Anadolu Efes\'e deplasmanda 89-77 mağlup olarak 16 maçta 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Pınar Karşıyaka\'da geçen hafta yapılan kongrede göreve gelen Başkan Turgay Büyükkarcı, operasyon sinyali verdi. Ligde düşme hattıyla arasında 1 galibiyet fark bulunan, normal sezonun son 14 maçı öncesi Play-Off hattının ise 4 galibiyet gerisinde olan Pınar Karşıyaka\'da Büyükkarcı, \"Önce takım olmasını öğrenmemiz lazım. Sıkıntılar var, takım olmaktan uzağız. Gerekli operasyonları yapacağız. Formamızı giyen her oyuncuya takım kültürünü aşılayacağız\" dedi.

Karşıyaka\'da taraftarlar, sosyal medyada özellikle sezon başında Yeşilgiresun Belediyespor\'dan gelen teknik ve idari kadroya tepki gösteriyor. Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes maçının ardından Avrupa deplasmanı için Sibirya\'nın yolunu tuttu.