Pınar Karşıyaka'da operasyon kapıda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 2 galibiyetin ardından Galatasaray\'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka\'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.

Ligde bu sezon 5 maçta 3 yenilgi alan ve Galatasaray\'a ilk galibiyetini tattıran yeşil-kırmızılılarda uzun forvet Kameron Chatman\'la yolların ayrılıp yerine son olarak Banvit\'te forma giyen Stefan Bircevic\'in alınması gündemde.

Ülkemizde geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'da oynayan 29 yaşındaki Bircevic\'le prensipte anlaşıldığı, çaylak olarak takıma katılıp fazla süre bulamayan Chatman\'ın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Bircevic, geçen hafta ayrıldığı Banvit\'te ligde 4.5 sayı, 5.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde ise 8.3 sayı, 3 ribaundla görev yaptı. Karşıyaka, kadroda yerli değişikliği yapmayı da planlıyor.