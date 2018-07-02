Pınar Karşıyaka'da öncelik İlkan ve Walker

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın\'ı getirdikten sonra transfer harekatına başlayan Pınar Karşıyaka, öncelikle listesindeki Demir İnşaat Büyükçekmece\'den uzun forvet İlkan Karaman ve guard Erving Walker\'a imza attırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılılar, Antrenör Çıvgın\'ın Büyükçekmece\'den öğrencisi olan iki isimle pazarlıklarını sürdürüyor. Transferlerin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Karşıyaka, toplam 5 yeni yabancı transferi yapacak.