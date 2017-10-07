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Spor

Pınar Karşıyaka'da Işıldar gitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki yeni sezonun ilk maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da Şube Başkanı Serdar Işıldar, yaşanan mali krizler sonrası istifa etti

07 Ekim 2017 16:08

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ndeki yeni sezonun ilk maçında yarın Anadolu Efes\'i konuk edecek Pınar Karşıyaka\'da Şube Başkanı Serdar Işıldar, yaşanan mali krizler sonrası istifa etti. Oyunculara Ağustos ayındaki peşinat ve Eylül\'de ödenmesi gereken maaşlar yatırılmayınca antrenman boykotuyla sarsılan yönetimde Işıldar, pes etti. Serdar Işıldar, Yaşar Holding, Hogue ve yerli oyuncular hariç 5 yabancının 4\'üne birer maaşlarını ödemesine rağmen diğer ödemeler yapılamayınca istifa kararı aldı.
Bu ayki maaşların nasıl ödeneceğinin de şimdiden belirsiz olduğu Yeşil-Kırmızılı ekipte şube yönetiminden Asbaşkan Serhat Bayülken ve 2\'nci Başkan Mustafa Celep\'in ise istifanın eşiğinden döndükleri öğrenildi. Yaşanan gelişmelerle moralsiz olan Karşıyaka, Anadolu Efes\'i yarın saat 19.30\'da ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde Temmuz ayında sözleşme yapılan ancak Güney Kore ekibi Goyang Orions\'a 100 bin dolar bonservis bedeli ödenemediği için lisans alınamayan Hogue, forma giyemeyecek.

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