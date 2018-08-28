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Spor

Pınar Karşıyaka'da Chatman geldi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın Antonio Campbell'in yerine transfer ettiği Kameron Chatman, İzmir'e geldi

28 Ağustos 2018 17:31

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup\'ta yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka\'nın Antonio Campbell\'in yerine transfer ettiği Kameron Chatman, İzmir\'e geldi. 
NCAA takımlarından Detroit Mercy\'den alınan çaylak uzun forvet yarın takıma katılacak. Karşıyaka\'da Chatman\'ın gelişiyle Çin\'de sezonu devam eden Sek Henry ve A Milli Takım\'daki Berk Uğurlu haricinde eksik kalmadı. Yeşil-kırmızılılar, antrenmanlarını sabah erken saatlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde yapılan kross çalışmasıyla sürdürdü. Karşıyaka, ilk hazırlık maçında cuma günü Akhisar Belediyespor\'la karşılaşacak. İdari yapılanmasını da sürdüren yeşil-kırmızılılar, altyapı menajerliği görevine Özgün Önver\'i getirdi.

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