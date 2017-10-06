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Spor

Pınar Karşıyaka'da boykot şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başlamasına 2 gün kala mali sıkıntılarıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'da Ağustos ayındaki peşinatları ve Eylül ayında yatırılması gereken maaşlarını alamayan yabancı oyunculardan DJ

06 Ekim 2017 13:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezonun başlamasına 2 gün kala mali sıkıntılarıyla boğuşan Pınar Karşıyaka\'da Ağustos ayındaki peşinatları ve Eylül ayında yatırılması gereken maaşlarını alamayan yabancı oyunculardan DJ Kennedy ve Dustin Hogue, takımla antrenmana çıkmazken, Waters ise sadece şut çalışması yaptı. 
Sezon öncesi 7 transfer ve 12 milyon TL maliyetli iddialı bir kadro kuran Karşıyaka\'da yabancı oyuncular, yönetime paraları ödenmediği takdirde pazar günü ligde Anadolu Efes ile oynanacak ilk maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Karşıyaka\'da Temmuz ayında sözleşme yaptığı ancak lisansının alınabilmesi için Güney Kore kulübü Goyang Orions\'a 100 bin dolar (358 bin TL) bonservis ödenmesi gereken Dustin Hogue krizi de çözülmedi. Bonservisi ödenemeyen Hogue, maaşı yatırılsa dahi yine sahaya çıkamayacak.

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