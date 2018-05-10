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Spor

Pınar Karşıyaka yine Avrupa'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon uzun süre düşme korkusu yaşayan 2015 yılının şampiyonu Pınar Karşıyaka, son haftalarda yaptığı çıkışla hem düze çıktı hem de üst üste dokuzuncu kez Avrupa'yı garantiledi

10 Mayıs 2018 17:06

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon uzun süre düşme korkusu yaşayan 2015 yılının şampiyonu Pınar Karşıyaka, son haftalarda yaptığı çıkışla hem düze çıktı hem de üst üste dokuzuncu kez Avrupa\'yı garantiledi. Sezon başında art arda 6 yenilgiyle dibe demir atan Kaf-Kaf, son 9 maçın ise 6\'sını kazandı. İlk yarıdaki kötü performansla Play-Off\'tan uzak kaldığı sezonda geçen hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u yenip puan tablosunda rahatladıktan sonra Avrupa yarışındaki rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u da deplasmanda 81-77\'yle geçen Karşıyaka, ligi 10. sırada bitirmeyi garantiledi.
Bu periyotta isim sponsoru Yaşar Holding de takıma mali destek sağlayıp moral aşıladı. Sezonu pazar günü saat 13.00\'te Banvit\'le evinde oynayacağı maçla tamamlayıp tatile çıkacak Pınar Karşıyaka\'nın Avrupa\'da seneye hangi kupaya katılacağı ise henüz netleşmedi. Yeşil-kırmızılıların daha önce 3 yıl mücadele ettiği ULEB Eurocup, son 2 sezonda olduğu gibi FIBA Şampiyonlar Ligi veya FIBA Europe Cup\'tan birine katılması bekleniyor. İzmir temsilcisinin Avrupa\'daki yol haritası önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

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