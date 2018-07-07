Pınar Karşıyaka Walker'ı aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde transfer bombardımanını sürdüren Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü ve İlkan Karaman\'dan sonra listesindeki Demir İnşaat Büyükçekmece\'den guard Erving Walker\'la da sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılıların şartlarını kabul eden 28 yaşında, 1.72 boyundaki yıldız oyun kurucu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fransa\'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya\'da Veroli ve Polonya\'da Stelmet Zielona Gora\'da oynayan Walker, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Büyükçekmece forması giydi. Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup\'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturmayı başardı. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynayıp dikkatleri üzerine çekmişti.