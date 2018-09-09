Pınar Karşıyaka umut verdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup\'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi tüm yabancılarını değiştirip takımı büyük oranda yenileyen Pınar Karşıyaka, ilk 3 hazırlık maçını kazanıp olumlu sinyaller verdi.

İlk hazırlık sınavında Türkiye Basketbol Ligi\'nden Akhisar Belediyespor\'u 76-69 mağlup eden İzmir ekibi, ev sahipliği yaptığı Karşıyaka Turnuvası\'nda ligdeki güçlü rakiplerinden Türk Telekom\'u 92-91 yendikten sonra finalde Galatasaray\'ı da 2 yabancısı eksik olmasına rağmen 81-69\'la geçti.

Yeni yabancılardan Walker, Chatman, Marei ve Gailius, hazırlık maçlarındaki performanslarıyla alkış aldı. Karşıyaka\'da 14 Eylül\'deki Hırvatistan ve 17 Eylül\'deki Hollanda maçları için Litvanya Milli Takımı\'na çağrılıp Galatasaray karşısında forma giymeyen Gailius, önümüzdeki günlerde dönecek. Yeni transferlerden Sek Henry de takıma katılınca eksik oyuncu kalmayacak.