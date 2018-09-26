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Spor

Pınar Karşıyaka telafi peşinde

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi son oynadığı 5 hazırlık maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'taki son sınavda Banvit'le karşılaşacak

26 Eylül 2018 18:54

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi son oynadığı 5 hazırlık maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, Pınar Cup\'taki son sınavda Banvit\'le karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 18.00\'de başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.
Geleneksel turnuvadaki ilk karşılaşmada Tofaş\'a 75-66 mağlup olan Yeşil-Kırmızılı ekipte bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Berk Uğurlu\'nun durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka\'da Çin\'deki sezonu uzadığı için takıma henüz katılmayan, sözleşme gereği kulübe 20 bin dolar ceza ödeyecek yeni transferlerden Sek Henry\'nin ay başında İzmir\'de olması bekleniyor.

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