Pınar Karşıyaka son virajda

İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda adını son 16\'ya yazdırmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son grup maçında namağlup lider Monaco\'yu ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele, diğer grup maçlarıyla aynı saatte oynanması için saat 22.30\'da başlayacak. Karşılaşmayı Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle de protokol tribününden izleyecek. Telle\'nin gelişi nedeniyle protokol düzenlemesinin İzmir Emniyeti tarafından yapılacağı, salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren pivot Egemen ve guard Allen yine görev yapamayacak. Grupta 13 haftada 9 galibiyet alan, son 3 maçını üst üste kazanan Karşıyaka, sıralamasını bu mücadeleyle belirleyecek. Karşıyaka şimdiye kadar oynadığı 13 maçı da kazanan rakibini yendiği takdirde ikinci sırayı elde edecek. Karşıyaka\'nın çekiştiği Ewe Baskets, son maçta evinde Hapoel Holon\'u yenemediği takdirde de temsilcimiz ikinci olarak saha avantajını eline alacak. Son 16 turunun kura çekimi 14 Şubat\'ta yapılacak. İlk maçlar 6-7 Mart, rövanşlar 13-14 Mart\'ta oynanıp çeyrek finalistler belirlenecek.

Ayrıca karşılaşmanın bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi.

