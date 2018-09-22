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Spor

Pınar Karşıyaka sıfır çekti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir'de oynadığı hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, Bursa'da katıldığı 18'inci Cevat Soydaş Turnuvası'nda ise oynadığı 3 maçı da kaybe

22 Eylül 2018 18:09

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi İzmir\'de oynadığı hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, Bursa\'da katıldığı 18\'inci Cevat Soydaş Turnuvası\'nda ise oynadığı 3 maçı da kaybetti. 
Organizasyonda B Grubu\'nda Gaziantep Basketbol\'a 97-68, Adatıp Sakarya BŞB Basketbol\'a 90-84 mağlup olan Karşıyaka, Play-Off\'ta Türk Telekom\'a da 93-89 yenildi. Karşıyaka, sezon öncesi son provada 27-29 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup\'a ev sahipliği yapacak.
 

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