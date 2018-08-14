Pınar Karşıyaka parkeye indi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 7 transferle yenileyen Pınar Karşıyaka, ilk antrenmanı yaptı. Yeşil-kırmızılılarda yerli oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda Antrenör Özhan Çıvgın yönetiminde parkeye çıktı. İlk çalışmaya önümüzdeki günlerde İzmir\'de olacak yabancılar, yeni transferlerden izinli olan İlkan Karaman\'ın yanı sıra A Milli Takım\'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Karadağ ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan Berk Uğurlu katılmadı. İlk hazırlık maçında 31 Ağustos\'ta Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Karşıyaka\'nın 5-6 Eylül\'de Yunanistan\'ın Selanik kentinde PAOK ve Aris ile oynayacağı özel maçların iptal edilmesi gündeme geldi.