Pınar Karşıyaka moralli başladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Akhisar Belediyespor\'u 76-69 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yeni transferleriyle özel maç maratonuna moralli girdi.

A Milli Takım\'daki Berk Uğurlu ve yeni transferlerden Sek Henry\'nin henüz takıma katılmadığı yeşil-kırmızılılarda yenilerden Gailius, 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Marei 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Walker 7 sayı, 6 asist, İlkan 7 sayı, 8 ribaund, 1 asistle oynadı. Takıma hafta içinde katılıp ayağının tozuyla maça çıkan son transfer Chatman, 13 sayı, 4 ribaund, 1 asistle görev yaptı. Bu hafta yine evinde özel bir turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Karşıyaka, 6 Eylül Perşembe günü Türk Telekom, 8 Eylül\'de ise Galatasaray\'la karşılaşacak. Türk Telekom ve Galatasaray ise 7 Eylül\'de rakip olacak.

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