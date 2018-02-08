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Spor

Pınar Karşıyaka-Monaco: 84-77

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) (xx), Gentian Cici (Arnavutluk) (xx), Borys Shulga (Ukrayna) (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 12, Wood (xx) 6, Erdi (xx) 5, Jones (xxx) 21, Banic (x)

08 Şubat 2018 03:33

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) (xx), Gentian Cici (Arnavutluk) (xx), Borys Shulga (Ukrayna) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 12, Wood (xx) 6, Erdi (xx) 5, Jones (xxx) 21, Banic (x) 2, Kennedy (xxx) 12, Metin (xxx) 15, Berk (xxx) 11
MONACO: Craft (xxx) 11, Lacombe (x) 3, Robinson (xxx) 25, Kikanovic (xxx) 12, Evans (xxx) 19, Cooper (x), Gladry (x) 3, Joseph (x) 4, Loubaki (x)
1. PERİYOT: 18-26
İLK YARI: 34-37
3. PERİYOT: 59-54
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki son maçta Pınar Karşıyaka, 13\'te 13 yapan namağlup lider Monaco\'yu evinde yenerek adını ikinci sırada son 16 turuna yazdırdı: 84-77.
Avrupa\'da üst üste 4\'üncü galibiyetini alan Karşıyaka\'da Jones 21, Metin 15, Waters ve Kennedy 12\'şer sayıyla skora katkı yaptı. Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turu kuraları 14 Şubat\'ta çekilecek. Temsilcimiz, bu turda saha avantajını elinde bulunduracak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadeleyi Monako Prensliği Başbakanı Serge Telle, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve yeşil-kırmızılıların futbol takımının teknik direktörü Cihat Arslan da izledi. Telle, karşılaşmadan önce sahaya inerek Monacolu oyunculara tek tek başarı diledi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Telle\'ye basketbolcuların imzaladığı Pınar Karşıyaka formasını hediye etti. Mücadele gruptaki diğer maçlarla aynı saatte oynanması için saat 22.30\'da başlamasına rağmen Karşıyaka taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Taraftarlar, kulübü şirketleştirmek için talip olan Mesut Sancak\'a tezahürat yaptı.
Maça 6-0\'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka\'ya Monaco kısa sürede yanıt verdi. Konuk ekip, periyodun bitimine 4 dakika 27 saniye kala Robinson\'un basketiyle ilk kez 11-10 öne geçti. İlk periyot 18-26 sonuçlandı. İkinci periyotta Monaco farkı Robinson ve Evans\'ın etkili oyunuyla 13 sayıya kadar çıkarsa da Karşıyaka, taraftarının desteğiyle oyundan kopmadı. Karşıyaka, farkı 3 sayıya kadar indirirken soyunma odasına 34-37 girildi. Üçüncü periyodun başında Waters\'ın serbest atışlarıyla skor eşitlendi: 39-39. Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala Jones\'un basketiyle uzun süre sonra ilk kez 50-49 öne geçti. Son periyot 5 sayı farkla, 59-54 temsilcimizin üstünlüğüyle başladı. Yeşil-kırmızılı ekip Jones\'un skorer oyunu ve taraftarının müthiş desteğiyle son 10 dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkarıp salondan galibiyetle ayrıldı: 84-77. 

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