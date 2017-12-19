Pınar Karşıyaka Litvanya'da

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde haftalar sonra düşme hattından sıyrılarak nefes alan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Litvanya\'da Juventus Utena deplasmanına çıkacak. Utena Arena\'da saat 20.00\'de start alacak.

Son iki maçında Monaco ve Dinamo Sassari\'ye mağlup olan Karşıyaka, 4 takımın son 16\'ya kalacağı grupta 8 haftada 5 galibiyetle üçüncü sıraya geriledi. Juventus Utena ise 2 galibiyetle son sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte yeni transferlerden Marko Banic forma giyebilecek. Byron Allen ve eşi doğum yaptığı için geçen hafta ABD\'ye giden Jones da maça yetiştirilmeye çalışılacak.