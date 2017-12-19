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Spor

Pınar Karşıyaka Litvanya'da

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde haftalar sonra düşme hattından sıyrılarak nefes alan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Litvanya'da Juventus Utena deplasmanına çıkacak

19 Aralık 2017 14:58

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde haftalar sonra düşme hattından sıyrılarak nefes alan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Litvanya\'da Juventus Utena deplasmanına çıkacak. Utena Arena\'da saat 20.00\'de start alacak.
Son iki maçında Monaco ve Dinamo Sassari\'ye mağlup olan Karşıyaka, 4 takımın son 16\'ya kalacağı grupta 8 haftada 5 galibiyetle üçüncü sıraya geriledi. Juventus Utena ise 2 galibiyetle son sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte yeni transferlerden Marko Banic forma giyebilecek. Byron Allen ve eşi doğum yaptığı için geçen hafta ABD\'ye giden Jones da maça yetiştirilmeye çalışılacak.

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