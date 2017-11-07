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Spor

Pınar Karşıyaka İspanya'da

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın İspanya'da Ucam Murcia deplasmanında moral bulmaya çalışacak

07 Kasım 2017 16:08

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda yarın İspanya\'da Ucam Murcia deplasmanında moral bulmaya çalışacak.
Palacio de los Deportes Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 21.30\'da başlayacak. Karşıyaka, Avrupa\'da grubunda 4 maçta 3 galibiyetle 3\'üncü sırada bulunuyor. Murcia ise 2 galibiyetle yeşil-kırmızılıları takip ediyor. Bonservis engeli nedeniyle sezon başından bu yana lisansı çıkartılamayan Dustin Hogue\'un geçen hafta parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesih ettiği Karşıyaka\'da sponsor Yaşar Holding, devreye girerek diğer 4 yabancı oyuncuya birer maaş ödemesi daha yaptı.

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