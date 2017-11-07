Pınar Karşıyaka İspanya'da

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda yarın İspanya\'da Ucam Murcia deplasmanında moral bulmaya çalışacak.

Palacio de los Deportes Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 21.30\'da başlayacak. Karşıyaka, Avrupa\'da grubunda 4 maçta 3 galibiyetle 3\'üncü sırada bulunuyor. Murcia ise 2 galibiyetle yeşil-kırmızılıları takip ediyor. Bonservis engeli nedeniyle sezon başından bu yana lisansı çıkartılamayan Dustin Hogue\'un geçen hafta parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesih ettiği Karşıyaka\'da sponsor Yaşar Holding, devreye girerek diğer 4 yabancı oyuncuya birer maaş ödemesi daha yaptı.