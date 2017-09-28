Pınar Karşıyaka ilk sınavda

İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu\'ndaki ilk maçta temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın Macaristan\'da Alba Fehervar\'a konuk olacak. Alba Regia Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Temsilcimiz, rakibini 2 Ekim Pazartesi günü rövanşta ağırlayacak. Rakibine skor üstünlüğü sağlayan taraf adını grup aşamasına yazdıracak. Karşıyaka, gruplara kaldığı takdirde 8 takımlı A Grubu\'nda Monaco, Hapoel Holon, Murcia, Enisey, Dinamo Sassari, Ewe Baskets gibi güçlü rakiplere eşleşecek. Ligde normal sezon 10 Ekim\'de başlayacak. Kaf-Kaf\'ta 100 bin dolar bonservis ücreti nedeniyle lisans çıkarılamayan Hogue, iki maçta da forma giyemeyecek. İyileşen Waters ve DJ Kennedy\'nin ise oynayıp oynamayacakları belli değil.