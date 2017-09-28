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Spor

Pınar Karşıyaka ilk sınavda

İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi 3

28 Eylül 2017 17:09

İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu\'ndaki ilk maçta temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın Macaristan\'da Alba Fehervar\'a konuk olacak. Alba Regia Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Temsilcimiz, rakibini 2 Ekim Pazartesi günü rövanşta ağırlayacak. Rakibine skor üstünlüğü sağlayan taraf adını grup aşamasına yazdıracak. Karşıyaka, gruplara kaldığı takdirde 8 takımlı A Grubu\'nda Monaco, Hapoel Holon, Murcia, Enisey, Dinamo Sassari, Ewe Baskets gibi güçlü rakiplere eşleşecek. Ligde normal sezon 10 Ekim\'de başlayacak. Kaf-Kaf\'ta 100 bin dolar bonservis ücreti nedeniyle lisans çıkarılamayan Hogue, iki maçta da forma giyemeyecek. İyileşen Waters ve DJ Kennedy\'nin ise oynayıp oynamayacakları belli değil.

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