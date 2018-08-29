Pınar Karşıyaka harıl harıl

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup\'ta sezona yenilenmiş kadrosuyla girecek Pınar Karşıyaka, hazırlıklarının İzmir etabını sürdürüyor.

Antrenör Özhan Çıvgın yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda çalışan yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden ABD\'li guard Erving Walker, Mısırlı pivot Assem Marei, Litvanyalı kısa forvet Deividas Gailius, uzun forvet İlkan Karaman ve şutör guard Tayfun Erülkü\'den sonra son transfer ABD\'li uzun forvet Kameron Chatman da takıma katıldı.

Yeşil-kırmızılılarda kadroda geçen sezondan kalan Egemen Güven, Erdi, Berke, Görkem\'in yanı sıra geçen sezon kiralık giden altyapı patentli Arca ile Bertan, altyapıdan İnanç, Berkay, Çağatay ve Ali Efe takımla çalışıyor. Bu sezon 5 yeni yabancı oynatıp kadronun kalanını yerlilerden oluşturacak Pınar Karşıyaka\'da A Milli Takım\'daki Berk Uğurlu ve Çin\'de forma giyen yenilerden Sek Henry, eylül ayı içinde gelecek. Sezon öncesi ilk hazırlık maçında cumartesi günü saat 16.00\'da Akhisar Belediyespor\'u ağırlayacak İzmir ekibi, Eylül ayı içinde yoğun özel maç programıyla lig maratonuna hazır hale gelecek.

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