Pınar Karşıyaka gönül aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

FIBA Europe Cup J Grubu\'nda hafta içinde evinde Donar Groningen\'e mağlup olan Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 2. galibiyetini Afyon Belediyespor\'u 86-70 yenerek alırken, taraftarıyla da buzları eritti. Bu sezon lig ve Avrupa\'da iç sahadaki 3. maçta ilk kez kazanan yeşil-kırmızılı ekip, 2 yıldır uzak kaldığı Play-Off yarışına ortak oldu. Afyon galibiyetinin moraliyle İstanbul seferine çıkacak Karşıyaka, çarşamba günü Europe Cup\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, cumartesi günü ligde ise Galatasaray\'a konuk olacak. Yarın İstanbul\'a gidecek Kaf-Kaf, cumartesi günü Galatasaray\'la oynadıktan sonra dönecek.

İzmir temsilcisinde Donar Groningen maçından sonra istifaya davet edilen, Afyon galibiyetiyle rahat bir nefes alan antrenör Özhan Çıvgın, taraftardan sabır ve destek istedi. Çıvgın, \"Donar karşısında 12 sayı geri düşmemize rağmen seyircimizin desteğiyle maça tekrar ortak olduk ama yenildik. Bizi sahiplenen taraftarlarımız için çok üzülmüştüm. Hep iyiye doğru adım atmak için bütün iyi niyetimizle mücadele ediyoruz ve savaşıyoruz. Biz geçiş dönemindeyiz. Herkesin iyi anlaması lazım. Aptal mıyım ki kulübün imkanları olup da çaylak oyuncu almış olayım. Kulübün imkanları neyse ona göre hareket etmek gerekir. Bize biraz sabır, biraz özgüven lazım. Eski Karşıyaka\'yı geri getirmek için mücadele ediyoruz\" dedi.