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Spor

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank: 75-91

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Mehmet Şahin (xx), Halit Can Cihan (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 13, Berke (x), Wood (xx) 8, Jones (xxx) 22, Egemen (x)  4, Berk (xx) 7, Metin (xx) 5, Kennedy (xx) 16 GA

21 Ekim 2017 20:14

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Mehmet Şahin (xx), Halit Can Cihan (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 13, Berke (x), Wood (xx) 8, Jones (xxx) 22, Egemen (x)  4, Berk (xx) 7, Metin (xx) 5, Kennedy (xx) 16
GALATASARAY ODEABANK: Renfroe (xxx) 12, Hardy (xx) 9, Göksenin (xx) 10, Summers (xxx) 17, Christmas (xxx) 7, Hendrix (xxx) 17, Ege (xx) 2, Hopson (xxx) 11, Preldzic (xx) 6
1. PERİYOT: 15-21
İLK YARI: 43-41
3. PERİYOT: 54-66
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Galatasaray Odeabank\'ı konuk eden Pınar Karşıyaka rakibine 91-75 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakaya hızlı başlaya Galatasaray ilk 3 dakikayı 8-5 üstün geçti. Christmas ve Göksenin\'in etkili oyunuyla, son 2 dakikaya 15-13 önde giren sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 21-15 avantajla bitirdi. İkinci periyota da üstün başlayan taraf Galatasaray olurken, sarı-kırmızılılar 14. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkarmasını bildi. Ancak pes etmeyen Pınar Karşıyaka 9 sayılık seri yakaladı ve Waters\'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti ve devreyi 43-41 galip bitirdi. Üçüncü periyoda Jones\'un basketleriyle başlayan yeşil-kırmızılılar aradaki farkı 6 sayıya çıkarsa da Galatasaray Odeabank  25. dakikanın başında Hendrix\'in basketiyle 50-49 öne geçti. İstanbul temsilcisi periyodu da 66-54 üstün tamamladı. Son çeyrekte Karşıyaka farkı 6 sayıya indirse de Galatasaray Odeabank salondan 91-75 galip ayrılmasını bildi.

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