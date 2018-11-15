Pınar Karşıyaka finalde yıkıldı 

İZMİR, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası C Grubu\'nda Hollanda temsilcisi Donar Groningen\'e deplasmanda 89-83 kaybeden Pınar Karşıyaka, liderlik koltuğuna oturamadı. Maça iyi başlayan Kaf-Kaf ilk periyodu 26-18, devreyi 45-41 ve üçüncü çeyreği de 68-62 önde tamamlamasına rağmen final bölümünde direnemedi. Son periyotta potasında 27 sayı gören temsilcimiz gruptaki 2\'nci mağlubiyetini aldı.

Antrenör Özhan Çıvgın, hatalarından ders alacaklarını söyledi. Çıvgın, \"İyi başladığımız ve iyi götürdüğümüz maçı son çeyrekte kaybetmek bizi üzdü. Bu maçı unutup önümüze bakacağız\" dedi.