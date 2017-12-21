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Spor

Pınar Karşıyaka düze çıktı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde eksik kadrosuyla Muratbey Uşak'ı yenerek haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda da üst üste 2 yenilginin ardından Juventus Utena deplasm

21 Aralık 2017 15:09

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde eksik kadrosuyla Muratbey Uşak\'ı yenerek haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda da üst üste 2 yenilginin ardından Juventus Utena deplasmanından 82-76 galibiyetle döndü. Son 16 yarışındaki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka, grubunda 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3\'üncü sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta 9 Ocak\'ta kendisiyle aynı galibiyet sayısıyla 2\'nci sırada bulunan Ewe Baskets\'i ağırlayacak.
Litvanya deplasmanında lisansı yetişmeyen son transfer Byron Allen ve ABD\'de eşi doğum yapan Jones\'un forma giyemediği Pınar Karşıyaka\'da DJ Kennedy 27 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Metin 15 sayı, 7 ribaund, 3 asistle yıldızlaştı. Yeni transferlerden Avrupa\'da ilk kez yeşil-kırmızılı formayı giyen Marko Banic ise 6 sayı, 3 ribaund, 1 asistle oynadı. Jones ve Allen\'ın pazar günü ligde Beşiktaş Sompo Japan\'la oynanacak iç saha maçında forma giymeleri bekleniyor.

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