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Spor

Pınar Karşıyaka düşme hattında

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde henüz 2 sezon önce dev rakiplerinin arasından sıyrılarak tarihi bir şampiyonluk yaşayan Pınar Karşıyaka, bu yıl ise düşme hattına demir attı

06 Kasım 2017 16:40

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde henüz 2 sezon önce dev rakiplerinin arasından sıyrılarak tarihi bir şampiyonluk yaşayan Pınar Karşıyaka, bu yıl ise düşme hattına demir attı. Ligde sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başladıktan sonra Gaziantep Basketbol, Galatasaray, Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş takımlarıyla oynadığı üst üste 4 maçı kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattına geriledi. Futbol takımının aldığı puan silme cezaları ve kötü gidişatla birlikte haftalardır düşme hattında yer alması, basketbolda da yıllardır lig ile Avrupa\'daki başarıları, kazandığı kupalarla camiayı gururlandıran takımının da tehlike yaşamaya başlaması, Karşıyaka Kulübü\'nde endişe yarattı.
Bu sezon maaş krizi ve antrenman boykotlarıyla sarsılan, borcunun ikinci taksidi ödemediği için FIBA\'dan yeniden transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılarda son olarak, geçen hafta ağustos ayından bu yana takımla çalışmasına rağmen borservisi nedeniyle lisans çıkarılamayan Dustin Hogue, takımdan ayrıldı. Kaf-Kaf\'ta 6 Ekim\'de istifa eden Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar\'ın yerine 1 aydır yeni başkan ve yönetim de belirlenemedi. Transfer yasağı yüzünden kadroda da değişiklik yapamayan Karşıyaka, ligdeki kötü gidişata son vermek için önündeki ilk 6 maçı hedef olarak belirledi. İzmir temsilcisi, ligde bu periyotta Eskişehir Basket, Büyükçekmece, Trabzonspor, Yeşilgiresun, Tofaş ve Muratbey Uşak takımlarıyla karşılaşacak.

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