Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste alınan 2 galibiyetten sonra Trabzonspor\'a deplasmanda 108-105 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, bu sezon dış sahada yokları oynadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, ligdeki 12 deplasman maçında yalnız 2 galibiyet alabildi. Deplasmanda sadece düşme hattında son sırada bulunan Muratbey Uşak ve Eskişehir Basket\'i yenebilen, 10 maçtan yenilgiyle ayrılan Karşıyaka, evinde oynadığı 11 maçı ise 6 galibiyetle geçti.

Ligde 23 haftada toplam 8 galibiyet alan yeşil-kırmızılılara UCAM Murcia\'yla geçen hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde oynanan olaylı çeyrek final ilk maçında sakatlanan guard Berk Uğurlu\'dan kötü haber geldi. Fizyoterapi için İstanbul\'a giderek A Milli Takım\'ın doktoruna görünen genç oyuncunun ayak bileğinde kemik iliği ödemi tespit edildi. Trabzon deplasmanında da oynayamayan, Murcia\'yla 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak rövanşta forma giyemeyecek Berk\'in 2 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

