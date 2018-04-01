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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste alınan 2 galibiyetten sonra Trabzonspor'a deplasmanda 108-105 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, bu sezon dış sahada yokları oynadı

01 Nisan 2018 15:49

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste alınan 2 galibiyetten sonra Trabzonspor\'a deplasmanda 108-105 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, bu sezon dış sahada yokları oynadı. 
Yeşil-kırmızılı ekip, ligdeki 12 deplasman maçında yalnız 2 galibiyet alabildi. Deplasmanda sadece düşme hattında son sırada bulunan Muratbey Uşak ve Eskişehir Basket\'i yenebilen, 10 maçtan yenilgiyle ayrılan Karşıyaka, evinde oynadığı 11 maçı ise 6 galibiyetle geçti. 
Ligde 23 haftada toplam 8 galibiyet alan yeşil-kırmızılılara UCAM Murcia\'yla geçen hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde oynanan olaylı çeyrek final ilk maçında sakatlanan guard Berk Uğurlu\'dan kötü haber geldi. Fizyoterapi için İstanbul\'a giderek A Milli Takım\'ın doktoruna görünen genç oyuncunun ayak bileğinde kemik iliği ödemi tespit edildi. Trabzon deplasmanında da oynayamayan, Murcia\'yla 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak rövanşta forma giyemeyecek Berk\'in 2 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.
 

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