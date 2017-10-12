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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda güldü

Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka: 87-88 İSTANBUL, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde, Pınar Karşıyaka deplasmanda Dinamo Sassari'yi 88-87 yenerek ilk maçında galibiyete uzandı

12 Ekim 2017 02:40

Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka: 87-88

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde, Pınar Karşıyaka deplasmanda Dinamo Sassari\'yi 88-87 yenerek ilk maçında galibiyete uzandı.
Palasport Roberta Serradimigni\'de ilk periyotu 19-18 önde geçen İzmir ekibi, ilk yarıyı ise 39-37 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, sahadan 88-87 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka\'da Jarrod Jones 29 sayı ile mücadelenin en skorer ismi olurken, Dinamo Sassari\'de Levi Randolph\'ın 27 sayısı galibiyete yetmedi.

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