Pınar Karşıyaka deplasmanda güldü

Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka: 87-88

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde, Pınar Karşıyaka deplasmanda Dinamo Sassari\'yi 88-87 yenerek ilk maçında galibiyete uzandı.

Palasport Roberta Serradimigni\'de ilk periyotu 19-18 önde geçen İzmir ekibi, ilk yarıyı ise 39-37 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, sahadan 88-87 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka\'da Jarrod Jones 29 sayı ile mücadelenin en skorer ismi olurken, Dinamo Sassari\'de Levi Randolph\'ın 27 sayısı galibiyete yetmedi.