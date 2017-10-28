Pınar Karşıyaka Daçka sınavında

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu\'ndaki maç saat 13.00\'te başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda hafta içinde Almanya\'da Ewe Baskets Oldenburg\'a 96-82 mağlup olan, ligdeki son 2 karşılaşmada Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank\'a boyun eğen yeşil-kırmızılılar, Daçka karşısında çıkış arayacak. İki takım da ilk 3 haftada 1\'er galibiyet, 2\'şer yenilgi aldı. Karşıyaka\'da lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue bu hafta da forma giyemeyecek.