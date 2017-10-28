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Spor

Pınar Karşıyaka Daçka sınavında

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 4

28 Ekim 2017 17:02

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu\'ndaki maç saat 13.00\'te başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda hafta içinde Almanya\'da Ewe Baskets Oldenburg\'a 96-82 mağlup olan, ligdeki son 2 karşılaşmada Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank\'a boyun eğen yeşil-kırmızılılar, Daçka karşısında çıkış arayacak. İki takım da ilk 3 haftada 1\'er galibiyet, 2\'şer yenilgi aldı. Karşıyaka\'da lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue bu hafta da forma giyemeyecek.

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