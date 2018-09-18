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Spor

Pınar Karşıyaka Bursa'da

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Bursa'da katılacağı 18'inci Cevat Soydaş Turnuvası'ndaki ilk maçında yarın Gaziantep Basketbol'un rakibi olacak

18 Eylül 2018 16:51

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Bursa\'da katılacağı 18\'inci Cevat Soydaş Turnuvası\'ndaki ilk maçında yarın Gaziantep Basketbol\'un rakibi olacak. 
Tofaş Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 16.30\'da başlayacak. Turnuvada B Grubu\'nda yer alan Karşıyaka, ikinci maçını perşembe günü Adatıp Sakarya BŞB Basketbol ile oynayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mısır Milli Takımı\'na giden yeni transferlerden Marei ve Litvanya Milli Takımı\'na çağrılan Gailius da geri döndü. İki oyuncu da turnuvada forma giyecek. 
 

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