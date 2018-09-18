İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Bursa\'da katılacağı 18\'inci Cevat Soydaş Turnuvası\'ndaki ilk maçında yarın Gaziantep Basketbol\'un rakibi olacak.

Tofaş Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 16.30\'da başlayacak. Turnuvada B Grubu\'nda yer alan Karşıyaka, ikinci maçını perşembe günü Adatıp Sakarya BŞB Basketbol ile oynayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mısır Milli Takımı\'na giden yeni transferlerden Marei ve Litvanya Milli Takımı\'na çağrılan Gailius da geri döndü. İki oyuncu da turnuvada forma giyecek.

