T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka başa döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) BASKETBOLDA sezona Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 2 yenilgiyle başladıktan sonra FIBA Europe Cup ve ligde üst üste 2 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Avrupa'da evinde Donar Groningen önünde acı bir

25 Ekim 2018 16:00

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

BASKETBOLDA sezona Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde aldığı 2 yenilgiyle başladıktan sonra FIBA Europe Cup ve ligde üst üste 2 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da evinde Donar Groningen önünde acı bir fren yaptı. Kupanın son yarı finalistlerinden olan Hollandalı rakibine taraftarı önünde 69-64 yenilerek hem liderlik fırsatını tepen hem de kritik iç saha mağlubiyetiyle gruptan çıkma yarışında yara alan Kaf-Kaf\'ta bazı oyuncuların performansı tepki çekti. Litvanyalı Gailius maçta hiç sayı atamezken Chatman ve Egemen vasatı aşamadı.
Karşıyaka\'da taraftarlar da maçın ardından mağlubiyete tepki gösterdi. Lig ve Avrupa\'da bu sezon iç sahada kalesi olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynadığı 2 maçı da kaybeden Kaf-Kaf\'ta bazı taraftarlar Antrenör Özhan Çıvgın\'ı istifaya davet etti.
Karşıyaka, ligde pazar günü evinde Afyon Belediyespor\'u konuk ederek taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Europe Cup\'ta ise sonraki maçında 31 Ekim\'de ilk 2 haftada henüz galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA BASKETBOLDATahincioğlu Basketbol Süper LigiFIBA Europe CupPınar Karşıyaka AvrupaDonar GroningenKupanınHollandalıKafKafLitvanyalı GailiusChatmanEgemenKarşıyakaLigAvrupaMustafa Kemal Atatürk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24