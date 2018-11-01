Pınar Karşıyaka avantajlı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

FIBA Europe Cup C Grubu\'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u deplasmanda 81-55 gibi farklı bir skorla yenerek oynadığı 2. dış saha maçından da galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, 2. tur için avantaj elde etti.

Lig ve Avrupa\'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, Europe Cup\'ta grupta ilk etabı 2. sırada tamamladı. Grupta Karşıyaka\'nın yanı sıra Spirou Basket ve Donar Groningen\'in de 3 haftada 2\'şer galibiyeti bulunuyor. Kalan 3 maçta ilk yarıda deplasmanda mağlup ettiği Spirou ve İstanbul BŞB\'yi ağırlayıp Groningen\'e konuk olacak Kaf-Kaf, evinde hata yapmadığı takdirde tur biletini büyük oranda cebine koyacak. Europe Cup\'ta gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 2. tura adını yazdırıyor. Bu turda toplam 16 takım, 4\'er takımlı 4 grupta eşleşiyor.