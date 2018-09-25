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Spor

Pınar Karşıyaka - Tofaş: 66-75

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi düzenlenen Pınar Cup 2018'deki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'a mağlup oldu: 66-75

25 Eylül 2018 22:42

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi düzenlenen Pınar Cup 2018\'deki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, TOFAŞ\'a mağlup oldu: 66-75. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 12-14, ilk yarısı 29-38, üçüncü periyodu ise 49-49 sonuçlandı. TOFAŞ\'ta Yaşar 17, Harper ve Berkay 11\'er sayıyla galibiyete katkı yaparken Karşıyaka\'ya Walker\'ın 15, Chatman\'ın 13, Gailius\'un 12 sayısı yetmedi. Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 17.00\'de aynı salonda TOFAŞ ile Banvit rakip olacak. Organizasyon, perşembe günü saat 18.00\'deki Pınar Karşıyaka - Banvit maçıyla son bulacak.

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