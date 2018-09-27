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Spor

Pınar Karşıyaka - Banvit: 85-64

İZMİR (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2018’in son gününde Banvit’i 85-64 mağlup etti

27 Eylül 2018 23:30

İZMİR (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2018’in son gününde Banvit’i 85-64 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 22-14, ilk yarısı 46-34, üçüncü periyodu ise 60-52 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Pınar Cup’ta oynadığı 2 maçı da kazanan TOFAŞ şampiyon olurken üst üste 5 hazırlık maçını kaybettikten sonra Banvit’i mağlup etmeyi başaran Karşıyaka ise ikinci sırayı elde etti.

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