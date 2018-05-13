Pınar Karşıyaka - Banvit: 69-89

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), İsmail Aydın (xx), Halit Can Cihan (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (x) 5, Kennedy (xxx) 18, Jones (x) 2, Banic (xx) 9, Allen (x) 7, Egemen (x) 6, Metin (x) 2, Wood (x) 6, Waters (x) 9, Erdi (x) 5

BANVİT: Thomas (xxx) 12, Caloiaro (xxx) 18, Vidmar (xxx) 15, Taylor (xx) 7, Rautins (xx) 6, Ragıp Berke (xx), Rıdvan (xx) 6, Şehmus (xxx) 11, Kulig (xxx) 11, Tolga (xx) , Can (xx) 3

1.PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 37-42

3.PERİYOT: 59-68

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Banvit\'e 20 sayı farkla mağlup oldu: 69-89.

Bu sonuçla sezonu 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 42 puanda tamamlayan Karşıyaka, üst üste ikinci kez Play-Off\'a kalamadı. Play-Off hattında yer alan Banvit ise 18 galibiyetle 48 puan topladı.

İlk periyotta ev sahibi ekip Kennedy\'nin, konuk takım ise Vidmar\'ın sayılarıyla etkili oldu. İlk 5 dakikayı 8-7 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Banvit, çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 13-18.

İkinci periyoda Kulig\'in üç sayılık basketiyle başlayan Banvit,karşısında Egemen ve Wood\'la sayılar bulan Kaf-Kaf, 14. dakikada farkı 1 sayıya (23-24) indirdi. Ancak Banvit dış atışlardan skor üreterek soyunma odasına üstün girdi: 37-42.

Üçüncü çeyrekte 23. dakikada Kennedy\'nin üçlüğüyle skoru 47-47\'ye getiren Karşıyaka\'ya, Rautins ve Caloiaro\'nun dış atışlarıyla yanıt veren Banvit yeniden farkı açtı. Konuk ekip Caloiaro\'nun üst üste bulduğu sayılarla son bölüme 9 sayılık avantajla girdi: 59-68.

Final periyodunda genç oyuncusu Şehmus, Thomas ve Kulig\'in skora katkısıyla etkili olan Banvit, farkı 20 sayıya kadar çıkararak salondan galibiyetle ayrıldı: 69-89.

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