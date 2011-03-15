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Kültür-Sanat

Pina Bausch dünya şehirlerinde

Sadler’s Wells Tiyatrosu’yla Barbican Center, ilk defa, Pina Bausch’un çalışmalarını Londra’da sahnelemek için işbirliği yapıyor.

15 Mart 2011 02:00

T24- Sadler’s Wells Tiyatrosu’yla Barbican Center, ilk defa, Pina Bausch’un çalışmalarını Londra’da sahnelemek için işbirliği yapıyor.

2009'da yaşamını yitiren Alman koreograf Pina Bausch'un kurduğu Wuppertal Dans Tiyatrosu, ünlü koreograf anısına 2012 yazında, olimpiyat öncesinde Londra'da düzenlenecek Kültür Olimpiyatı'na katılacak.

Sadler’s Wells Tiyatrosu’yla Avrupa’nın en büyük performans sanatları merkezi olan Barbican Center, ilk defa, Bausch’un çalışmalarını Londra’da sahnelemek için işbirliği yapmış olacak.

Pina Bausch’un kariyeri boyunca ziyaret ettiği dünya kentlerinden esinlenerek hazırladığı 10 eser, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: World Cities adıyla Kültür Olimpiyatı kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Aralarında Los Angeles, Roma, Budapeşte ve Tokyo'nun da yer aldığı şehirlerle ilgili yedi çalışma, Birleşik Krallık’ta ilk kez sahnelenmiş olacak. Bu 10 parçalık seri Londra’da 6-9 Temmuz 2012’de sahnelenecek.

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