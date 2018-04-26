T24 LogoT24 Logo
Gündem

Piknik tüpüyle intihar etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A

26 Nisan 2018 21:32

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (27), piknik tüpüyle intihar etti.
Olay, Melikgazi Hoyhoy Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla açık araziye çıkan Yıldıray A., intihar etmeden önce direksiyonun hemen yanına bir not bıraktı. Ardından piknik tüpünün ucuna hortum bağlayıp başına poşet geçirdi. Daha sonra da hortumun ucunu ağzına sokup gazı açtı. Aracın kapı ve camlarını kapattı. Otomobil içerisinde gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede  genç adamın öldüğünü belirledi. Öte yandan itfaiye ekipleri ise yoğun gaz kokusu ve patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alarak yaptıkları çalışma ile piknik tüpünü dışarıya aldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası gencin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAOlayMelikgazi Hoyhoy TepesiArdındanDahaOlayCumhuriyetHititErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24