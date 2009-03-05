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Ekonomi

Philsa, sigaraya zam yaptı

Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş (Philsa), sigara ürünlerine zam yaptı.

05 Mart 2009 02:00

Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş (Philsa), sigara ürünlerine zam yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Philsa tarafından İzmir Torbalı tesislerinde üretilen ürünlerin perakende satış fiyatlarında 5 Mart 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ürünlerimizin perakende satış fiyatlarında yapılan bu değişiklik, en son fiyat değişikliği yaptığımız Kasım 2007’den bu yana geçen 16 ayda maliyetlerimizdeki artış göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir" denildi.
Philsa ürünlerinin eski ve yeni fiyatları şöyle:


Ürün eski (TL)  yeni (TL)

Marlboro Uzun Paket 5,00 5,25
Marlboro Kısa Kutu 4,80 5,00
Marlboro Intense 4,25 4,50
Parliament Reserve 6,00 6,00
Parliament Uzun Kutu 5,25 5,50
Parliament Super Slims 5,25 5,50
Parliament Uzun Paket 5,00 5,25
Parliament Kısa Kutu 5,00 5,25
Virginia Slims 5,50 6,00
Muratti 3,75 4,00
Chesterfield 3,75 4,00
L&M Uzun Paket 3,50 3,75
L&M Slims 3,50 3,75
L&M Kısa Kutu 3,40 3,60
L&M Mark Kısa Kutu 3,00 3,25
Lark Uzun Paket 2,75 3,00
Lark Kısa Kutu 2,75 3,00
Lark Blue 2,75 3,00
Lark Slims 2,75 3,00
Bond Street Uzun Paket 2,75 3,00
Bond Street Kısa Kutu 2,75 3,00
Lider Uzun Paket 2,50 2,75
Lider Kısa Kutu 2,50 2,75

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