Philippe Coutinho, Aston Villa'da

T24 Spor

Aston Villa, Brezilyalı kanat oyuncusu Philippe Coutinho'yu Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Cuma günü son detayları belirlenen anlaşma kapsamında Villa, Coutinho'nun maaşının büyük bölümünü ödeyecek.

Coutinho, Premier Lig'e dönüşüyle birlikte Liverpool'daki takım arkadaşlarından Steven Gerrard ile de tekrar buluşacak. Gerrard, eski takım arkadaşının teknik direktörü olacak.

Gerrard, Coutinho'nun gittiği her takımda kupalar kazandığını ifade ederken, "Özel bir oyuncu olmasanız size 'Büyücü' diye lakap takmazlar" dedi.

Barcelona, Coutinho'yu Liverpool'dan 106 milyon Sterline transfer etmişti. Ancak Brezilyalı, Katalan ekibinde alışılmış performansının uzağında kaldı ve 2019-2020 sezonunu Bayern Münih'te kiralık geçirdi.

Barcelona, Coutinho'yu 2019 yazından bu yana satmaya çalışıyordu.