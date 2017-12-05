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Spor

Philadelphia'yı Devin Booker bitirdi

Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı deplasmanda mağlup etti

05 Aralık 2017 16:56

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers'ı 115-101 yenen Phoenix Suns'ın genç oyuncusu Devin Booker, 46 sayı attı.

Phoenix Suns, 21 yaşındaki gardı Devin Booker'ın 46 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde Philadelphia 76ers deplasmanından 115-101 galip ayrıldı.

Suns'ta 25 sayı, 8 ribauntla oynayan T.J. Warren ve 12 sayı, 12 asistle "double double" yapan Tyler Ulis, galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Joel Embiid'in 22 sayı, 12 ribaunt, 4 blok, Ben Simmons'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 top çalma ve J.J. Redick'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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