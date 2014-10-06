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Dünya
Deutsche Welle

Phanfone tayfunu Japonya'yı vurdu

Japonya’da etkili olan Phanfone tayfunu en az iki kişinin ölümüne yol açtı.

06 Ekim 2014 14:32


Japonya'da Phanfone adı verilen sezonun 18'inci tayfunu, şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve sel baskınlarıyla hasara yol açtı.

Tayfunun ülkenin güney ve batısında iki kişinin ölümüne neden olduğu, üç kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Başkent Tokyo'da demir ve havayolu ulaşımı tayfundan ciddi ölçüde etkilendi. Yokohama'da bir tapınak toprak kaymasında hasar gördü. On binlerce konut ve işyerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Japonya Meteoroloji Kurumu sağanak yağışın süreceği, bunun sel ve taşkınlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Yüzlerce uçuş iptal edilirken hızlı tren seferlerine de ara verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaPhanfoneTokyoMeteoroloji KurumuDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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