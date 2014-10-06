Phanfone tayfunu Japonya'yı vurdu



Japonya'da Phanfone adı verilen sezonun 18'inci tayfunu, şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve sel baskınlarıyla hasara yol açtı.

Tayfunun ülkenin güney ve batısında iki kişinin ölümüne neden olduğu, üç kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Başkent Tokyo'da demir ve havayolu ulaşımı tayfundan ciddi ölçüde etkilendi. Yokohama'da bir tapınak toprak kaymasında hasar gördü. On binlerce konut ve işyerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Japonya Meteoroloji Kurumu sağanak yağışın süreceği, bunun sel ve taşkınlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Yüzlerce uçuş iptal edilirken hızlı tren seferlerine de ara verildi.