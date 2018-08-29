Pforzheim heyeti Nevşehir'de

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Belediyesi’nin kardeş belediyesi, Almanya’nın Pforzheim şehrinde yaşayan Nevşehirliler ve Pforzheim Türk-Alman Dostluk Derneği’nden oluşan heyet, kente geldi. Heyet, Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret etti.

Pforzheim şehrinde yaşayan Nevşehirliler ile Pforzheim Türk-Alman Dostluk Derneği’nden oluşan heyet üyeleri, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch’un selamlarını Belediye Başkanı Seçen’e iletti. Seçen de Nevşehir Belediyesi ile 1996 yılından beri kardeş belediye ilişkilerinin sürdüğü Pforzheim ile bundan sonra da ilişkilerin geliştirilmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch’u da Nevşehir’de misafir etmekten onur duyacaklarını aktaran Seçen, Türk-Alman ilişkilerinin daha da güç kazanması yönünde belediye başkanı olarak gereken her türlü desteği sağlayacağını dile getirdi. Heyet başkanı Michael Völkel, ziyaretin anısına Pforzheim’ı tanıtan bir yayını Belediye Başkanı Seçen’e takdim ederken, ev sahibi başkan da Völkel’e üzerinde nazar ağacı motifli çini tabak hediye etti.

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