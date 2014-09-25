PFDK'dan Vahid Halilhodzic'e 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Vahid Halilhodzic ve Okan Buruk'a birer maçc men cazası verirken,Trabzonspor, Başakşehir maçında çıkan saha olayları nedeniyle de Trabzonspor'a 30 bin TL para cezası verdi.

DHA'nın haberine göre, PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

1- BURSASPOR Kulübü’nün 22.09.2014 tarihinde oynanan BURSASPOR -BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BURSASPOR Kulübünün toplam 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEPSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un 21.09.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.’nin 22.09.2014 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle TRABZONSPOR A.Ş.’nin toplam 59.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu VAHİD HALİLHODZIC’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün toplam 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- SAMSUNSPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR – BOLUSPOR PTT 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 21.09.2014 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR – ALBİMO ALANYASPOR PTT 1.Lig müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ŞANLIURFASPOR Kulübünün 21.09.2014 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR – ELAZIĞSPOR PTT 1.Lig müsabakasında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün özel güvenlik görevlilerinin statüye uygun şekilde görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle ŞANLIURFASPOR Kulübünün toplam 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GÖZTEPE A.Ş.’nin 20.09.2014 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – SARIYER Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BUGSAŞ SPOR A.Ş. Kulübü sporcusu NECATİ DEMİRHAN’ın 20.09.2014 tarihinde oynanan BUGSAŞ SPOR A.Ş. – KOCAELİ BİRLİK SPOR Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KARTALSPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan KARTALSPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan KARTALSPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR – FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün ambulansın seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün toplam 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TURGUTLUSPOR Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - ÜMRANİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN ENGİN’in rakip takım sporcusuna ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜNBAŞ’ın 20.09.2014 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - HACETTEPE SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında müsabaka temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü idarecisi ALPER ÇİMEN’in müsabaka temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü idarecisi MEHMET AY’ın müsabaka temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü teknik sorumlusu ZAFER TURAN’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TOKATSPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan TOKATSPOR - YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübünün ambulansın seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle TOKATSPOR Kulübünün toplam 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübü teknik sorumlusu FERRUH ÖZGÜN’ün müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve idari tedbire uymamasından dolayı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 16.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET CÖMERT’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve idari tedbire uymamasından dolayı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 16.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

17- YENİ MALATYASPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan TOKATSPOR - YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TUZLASPOR Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan ADLİYESPOR – TUZLASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR Kulübü sporcusu YAKUP ALKAN’ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

19- NİĞDE BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü YUNUS ÇAL’ın 20.09.2014 tarihinde oynanan NİĞDE BLD. SPOR – ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu MUHAMMET YILMAZ’ın 20.09.2014 tarihinde oynanan NİĞDE BLD. SPOR – ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü sporcusu ÇAĞLAYAN İRECE’nin 20.09.2014 tarihinde oynanan DARICA G.BİRLİĞİ – KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR – BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT – BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TİRE 1922 SPOR Kulübü’nün 20.09.2014 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR – GAZİOSMANPAŞA Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MALTEPESPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA DEMİR’in 20.09.2014 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - ERZİNCAN REFAHİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. grup müsabakasında rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ERZİNCAN REFAHİYESPOR Kulübü sporcusu TAHİR TÜRKER’in 20.09.2014 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - ERZİNCAN REFAHİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. grup müsabakasında rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu DOĞAN ATEŞ’in 20.09.2014 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR – KEMER TEKİROVA Spor Toto 3.Lig 2.Grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün 20.09.2014 tarihinde oynanan İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR – VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3.Lig 3.Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MERSİN İDMANYURDU SPOR Kulübü sporcusu BULUT YÜKSEL’in 20.09.2014 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU SPOR – ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KARŞIYAKA SPOR Kulübü sporcusu ALİ ÖZER’in 20.09.2014 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – KARŞIYAKA U21 müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

31- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü sporcusu NEVRES DEMİR’in 19.09.2014 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR – ADANASPOR A.Ş. U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.