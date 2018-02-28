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Spor

PFDK'dan Fernandao'ya 2 maç ceza

İSTANBUL, (DHA) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlara yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi

28 Şubat 2018 19:05

İSTANBUL, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlara yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcu Jose Fernandao\'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
PFDK\'dan yapılan açıklama şu şekilde:
\"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA\'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.\"

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