PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

İSTANBUL (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor\'a ceza verdi.

PFDK, Fenerbahçe\'ye; Çaykur Rizespor maçında sarı lacivertli taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar, röportaja oyuncu katılımının sağlanmamasından dolayı ise 20 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK\'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.\'nin, 30.09.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON E, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 30.09.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.\'nin, 30.09.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN A,B,C,D,E MARATON DOĞU A1B1 TRİBÜN A,B,C,D,J,K,L,M, MARATON DOĞU C1D1 TRİBÜN E,F,G,H,I,M,N,O,P, NUMARALI BATI B1 TRİBÜN H,I,J,K,M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.10.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN A,B,C,D,E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 28.09.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kullanıma uygun sadece bir forma seti getirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir\"