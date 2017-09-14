PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun (PFDK), Fenerbahçe\'ye Medipol Başakşehir maçındaki saha olayları nedeniyle 100 bin tl para cezası ve olaylara karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararı aldı.

Alınan kararlar şöyle;

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR -KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, yayın yetki belgesi olmadan müsabakayı telefon bağlantısı ile sesli olarak yayınlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR AŞ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C,D ve KAPALI DAĞ A, KAPALI DAĞ B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ALTINORDU A.Ş. sporcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT\'un, 09.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ\'ın, 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

İSTANBUL / DHA