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Spor

PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç men

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi

02 Ekim 2018 19:16

İSTANBUL,(DHA) -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanan Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic\'e 2 maç men cezası verdi. 
PFDK\'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:
 1- AFJET AFYONSPOR Kulübü antrenörü SERHAT GÜLPINAR\'ın, 26.09.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu UFUK ER\'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
3-MED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu FERAT YAŞAR\'ın, 27.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- BOZÜYÜK VİTRASPOR Kulübü sporcusu OĞUZ ÇELİK\'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan BOZÜYÜK VİTRASPOR-DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT CAN TOKCU\'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU\'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,
7- YENİ AMASYASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC\'in, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- BUGSAŞ SPOR A.Ş.\'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan BUCAK BLD. OĞUZHANSPOR - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- EYÜPSPOR Kulübünün, 27.09.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- FETHİYESPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - SANCAKTEPE BLD.SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - DERSİM 62 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - YOMRASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- ADANASPOR A.Ş.\'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR - ADANASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 

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