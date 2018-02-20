PFDK'dan Abdullah Yılmaz'a 4 ay ceza

İSTANBUL / DHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz\'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK\'ya sevk edilen A Klasman hakemi Abdullah Yılmaz\'ın cezası açıklandı.
Kurul kararını; \"A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ\'ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı\'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir\" şeklinde açıkladı.