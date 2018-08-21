PFDK sevkleri belli oldu

Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle PFDK\'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA)

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Beşiktaş\'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF\'den yapılan açıklama şöyle:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK\'ın 18.08.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 21.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ALİ KARADENİZ\'in 18.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi METİN ÇİÇEK\'in aynı müsabakadaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AKHİSARSPOR Kulübü\'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu YEVGEN SELEZNOV\'un aynı müsabakadaki \"tükürmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 20.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca, \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün 8/6. maddesi uyarınca uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü\'nün 19.08.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu ISAAC SACKEY\'in 19.08.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 20.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.