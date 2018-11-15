PFDK Kararları açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) karaları açıklandı. PFDK; Trabzonspor\'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL, Kayserispor\'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL, Bursaspor\'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor\'un teknik sorumlusu Fuat Çapa ile Boluspor teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar\'a 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verirken İstanbulsporlu Ali Dere\'yi ise rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırdı.

PFDK\'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ÇAPA\'nın, 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİT KARAFIRTINALAR\'ın, 10.11.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ALİ DERE\'nin, 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- PENDİKSPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü OKTAY DERELİOĞLU\'nun, 10.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MANİSASPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

13- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ONUR GÜNEŞ ÇAKIR\'ın, 11.11.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü sporcusu ZEKERİYA KACAROĞLU\'nun, 10.11.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ARTVİN HOPASPOR Kulübü sporcusu İSMAİL SARI\'nın, 10.11.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET YOZGATLI\'nın, 11.11.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- GEBZESPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan GEBZESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü sporcusu BURHAN ARMAN\'ın, 11.11.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- YOMRASPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR - ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOMRASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ YALÇIN\'ın, 11.11.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

24- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK - ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, teknik sorumlusunun ve futbolcusunun müsabaka sonrası flaş röportajlara katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

25- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü AYKUT GÜRLER\'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BAĞCILARSPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- PAYASSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR - 1461 TRABZONSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu UĞURCAN GÜLAY\'ın, 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.